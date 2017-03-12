SBL》黃聰翰當奇兵 台啤逆轉扳平戰局

黃聰翰全場投進4顆三分球，貢獻18分，表現相當出色。(中華籃協提供)

「小台東」黃聰翰意外成為場上最大奇兵！靠著菜鳥射手黃聰翰投進4顆三分球、獨拿18分，李恩也在4犯危機當中，貢獻26分、17籃板，台啤最後以85比73力挫新北裕隆，把季後賽次輪戰績扳成1比1平手。

「我們防守做了小幅修正，進攻也有小小改變，看來有達到效果，」台啤教練周俊三說，「最重要的是，我們2、3號位置球員外線火力的發揮，像是小台東，我希望設計他們在外線多投，就要果決一點，不要胡亂切入。」

意外成為台啤扳平次輪戰局的頭號功臣，黃聰翰賽後滿臉羞澀表示，「我昨天出手太猶豫了，所以教練團與隊友都要我勇敢出手，畢竟那才是我原本的出手節奏，才讓我逐漸敢於投籃，也充分掌握住空檔機會。」

李恩第2節就吞4犯，隨時可能面對犯滿畢業命運，賽後他說，「昨晚跟B.戴維斯聊天，他建議我低位單打要更強勢點，看來我可能一開始太積極了，才會很早4犯，對方也不斷故意假摔或拉我，企圖逼我趕緊犯滿離場。」

李恩12日貢獻26分、17籃板的雙十表現。(中華籃協提供)

結果周俊三在中場時間的一席話，總算讓李恩冷靜下來，「教練告訴我，這裡是在打球，不是打拳擊，千萬不要中了對方圈套，想要證明自己能力，還有很多不同方式，我太笨了差點上當，畢竟比賽就像一場戰爭。」

賽後聽到李恩說詞，裕隆執行教練魏永泰直接了當表示，「叫他去吃XX！我們才不會弄他，也不會做那麼危險的揮肘動作，比賽不是這樣打的。反正結論是別人打得比較好，我們自己打不好，就這麼簡單。」

沒想到裕隆洋將賀夫的砲火比魏永泰還猛，賽後直批碰上這種「8打5(指裁判都幫台啤)」怎麼可能贏球，甚至怒罵整場比賽都是錯誤的判決，「很多時候我們根本不知道怎麼犯規了，這種比賽真的莫名其妙。」

(中時電子報)