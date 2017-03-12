經典賽 波多黎各擊敗墨西哥取得2連勝

世界棒球經典賽D組在墨西哥進行，今天波多黎各9比4擊敗地主取得2連勝，墨西哥2連敗；而委內瑞拉11比10擊敗義大利，兩隊分別1勝1敗。

波多黎各和墨西哥之戰，前8局結束波多黎各以5比4領先，9局上波多黎各2人出局後，墨西哥捕手卡里略（Xorge Carrillo）接界外飛球時出現失誤，反而讓對方攻勢再起，尤其巴艾茲（Javier Baez）的3分砲造成更大傷害，波多黎各於9局上再添4分。

9局下波多黎各推出狄亞士（Edwin Diaz）關門，雖然一開始被敲安打又投出保送，所幸及時三振掉卡里略，再讓羅德里格茲（Manny Rodriguez）擊出雙殺打，成功瓦解危機。

委內瑞拉和義大利之戰，義大利硬是在9局下連趕2分，以10比10把戰線拉到延長賽，而10局上普拉多（Martin Prado）的安打送回超前分，10局下卡斯蒂約（Jose Castillo）登板後援投球，成功阻擋義大利進攻，委內瑞拉最終就以1分險勝。

明天波多黎各對上義大利，尋求3連勝晉級，而面臨淘汰邊緣的墨西哥將和委內瑞拉交手。1060312

(中央社)