日本國際料理大賽 東南科大師生奪二銀二銅

東南科大餐旅管理系吳俊明進行比賽作品的盤飾。（葉書宏翻攝）

東南科大餐旅系老師柯榮貴（左二）帶領學生梁為哲（左一）、吳俊明、（右二）蔡政源（右一）赴日取得二銀二銅牌的佳績。（葉書宏翻攝）

2017日本國際料理大賽(2017 JAPAN INTERNATIONAL ART COMPETITION)由日本山梨縣石和景觀飯店(I Sawa View Hotei Group)、日本國際文化交流協會(JAPAN International Cultural Exchange Association)、石和觀光協會(I Sawa Onsen Tourism Association)等單位主辦，東南科技大學餐旅管理系由專技助理教授柯榮貴領軍，帶領學生蔡政原、梁維哲與吳俊明參賽，獲得二銀二銅的佳績！

柯榮貴談及這次比賽培訓的過程，對於同學們願意付出時間並耐的住嚴格的訓練表示欣慰與驕傲。尤其參賽的蔡政原與梁維哲，在高中時期均非餐飲相關科系畢業，剛進入東南科大餐旅管理系時可說是連餐飲基礎概念及廚藝刀工都一竅不通，但在東南科大餐旅系的六位專技老師指導下，加上用心學習，獲選為這次比賽的選手。

剛徵召他們為選手時，他們不太有自信的說:「老師我們真的可以去比賽嗎？」經過一番鼓勵，三位同學放棄寒假及農曆年假期，每天都相約到學校練習，有時甚至還練習到深夜。他們能贏得這次的比賽，真是皇天不負苦心人。

東南科大餐旅系主任林玫玫表示，非常鼓勵老師帶領學生參加國內外的比賽，透過比賽不但可以精進專業技能，同時也可建立學生自信心，並且打開學習視野。

(中時)