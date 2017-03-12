留住鄉村教師 陸建40萬棟周轉房
中國大陸鄉村教師難招、難留的問題存在已久，大陸教育部長陳寶生今天表示，中共中央已投入人民幣52.53億元資金，興建40萬棟周轉房，務必使鄉村教師「下得去、留得住、教得好」。
澎湃新聞報導，中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議12日召開記者會，邀請陳寶生就「教育改革發展」相關問題，回答記者的提問。
陳寶生說，中國大陸目前有300萬鄉村教師，他們是國家基礎教育的棟樑，是農村孩子成長的園丁。2015年出爐的「鄉村教師支持計劃」，就是要將鄉村教師的建設升格為國家戰略。
他指出，為使貧困鄉村地區能招到教師、留住教師，將從提高補助著手。為了「留才」，中共中央財政投入52.53億元資金（新台幣236.3億元），約有8.1萬間學校的近130萬鄉村教師受益。
另外，也將在大陸鄉村興建約40萬棟周轉房，讓鄉村教師、特崗教師能住在條件比較好的地方，安心地工作。
最後，是提高榮譽。中共中央日前向106萬名在鄉村從事教育工作30年以上的老師頒發榮譽證書，這是中共建政以來的第一次。就是想透過精神獎勵，營造鄉村教師的榮譽感，解決「留才不易」的問題。1060312
(中央社)
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