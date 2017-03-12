臉書私訊辭職OK嗎？ 勞資各有說詞
17歲女學生在高市駁二藝術特區1家飲料店打工3天，因跟老闆不合以臉書私訊辭職，後來跟老闆索取工資疑遭刁難，一時氣憤難平在「爆料公社」PO文；由於下班時間被長官以Line交付工作判算加班，那用LINE、臉書或簡訊私訊老闆辭職，這算什麼，引發鄉民熱議。
女學生指出，工作期間要站整天，有時中午沒有吃飯，沒有做什麼事也被唸整天，好像只有老闆的方法是對的，我們都是錯的；後來覺得跟老闆合不來，工作3天後以臉書私訊老闆說「做到今天，謝謝照顧」；幾天後，女學生再私訊老闆說「10日有匯薪水嗎？」老闆已讀不回、封鎖她。
女學生不死心，電詢老闆說「如果領不到薪水，會循管道申訴」，沒想到老闆反問她，私訊就算完成離職手續了嗎。飲料店老闆不願多談細節，強調10日已匯款2793元，我時薪照付，勞保自付額也還沒扣。
高市勞工局表示，勞工辭職通知雇主的方式法律並無明定，私訊也可以，只要雇主知情即可，雇主不能說是程序不合而不生效、不給薪，這樣反而會違法；但勞工要離職也要有職業倫理，不是說辭就辭，甚麼都不管，業務應辦事項要交接、制服、器材、門禁卡、文件要歸還，若未處理，造成雇主損害，雇主也可以舉證求償，循民事管道保障權益。
(中時)
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