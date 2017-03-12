SBL季後賽 台啤擊敗裕隆扳平系列賽

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SBL季後賽4強今天在板橋登場，台啤洋將李恩上半場4犯，但下半場0犯，全場26分17籃板，加上新人黃聰翰18分，終場85比73擊敗裕隆，系列賽扳成1比1。

上半場裕隆靠著呂政儒和洋將賀夫（Herve Lamizana）撐起一片天，取得37比33領先；下半場台啤一路追趕，其中李恩（Liam McMorrow）在第3節單節灌進14分，率隊超前比分。

第4節開局裕隆手感下滑，台啤趁機打出12比3攻勢，也漸漸拉開分數。

比賽最後3分多鐘，周士淵和呂政儒的罰球幫助裕隆追成個位數差距，不過蔣淯安的跳投、于煥亞抄截快攻，壓住裕隆反撲氣勢；最後1分15秒，于煥亞又補了一記三分球，重創裕隆，也讓台啤吃下定心丸，收下勝利。1060312

(中央社)