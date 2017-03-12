因應全域旅遊 陸將成立旅遊警察
大陸國家旅遊局局長李金早今天表示，中國旅遊正從「景點旅遊」轉變到「全域旅遊」，要適應旅遊型態的轉變，未來各地將完善旅遊發展委員會功能，強化旅遊警察、旅遊巡迴法庭等的工作。
新華社報導，李金早12日在北京人民大會堂「兩會部長通道」，回答記者提問時，做上述表示。
李金早說，現在大眾旅遊已經不僅在景點、景區和飯店，自助遊、休閒遊日益增多，非景點遊佔整體旅遊將近80%，遊客對旅遊感受的評價不限於景點、景區和飯店，更是對綜合環境要素的評價。
他說，旅遊管理體制改革要從過去單一管理過渡到現在的綜合管理體制，要建立適應「全域旅遊」時代特點的現代旅遊治理機制。
李金早指出，大陸21個省成立旅遊發展委員會，13個省成立備受歡迎的旅遊警察。「過去只要把景點的治安搞好就行，現在景點以外的治安也要搞好。」
他表示，流動式的旅遊巡迴法庭已在多省開始實行，及時調解旅遊中產生的紛爭。
此外，「全域旅遊」時代還需要成立工商旅遊分局，針對違法經營、欺行霸市行為進行懲處。1060312
(中央社)
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