79歲瓊瑤交代身後事 發5聲明：絕不插管、不搶救

瓊瑤明年邁入80歲，今有感而發寫信交代身後事。（圖／中時資料照）

瓊瑤在臉書寫給兒子和兒媳的一封公開信。（圖／取材自瓊瑤臉書）

知名作家瓊瑤今（12日）突在臉書公開一封寫給兒子和兒媳的信，透露她近來看到一篇名為《預約自己的美好告別》文章，有感而發想到自己的身後事，並提及支持安樂死，認為萬一到了該離開之際，希望不會因為後輩的不捨，而讓自己的軀殼被勉強留住、折磨，也藉此叮嚀大家別被「生死」的迷思給困惑住。

瓊瑤提到這是她首次在臉書抒發心聲，卻也是人生最重要的一封信，明年邁入80歲的她，認為自己沒因戰亂、意外、病痛等原因離開，一切都是上蒼給的恩寵，「所以，從此以後，我會笑看死亡。」並特別發出5點聲明叮嚀兒子，表示無論生什麼重病，她都不動大手術、不送「加護病房」、絕不能插「鼻胃管」，或是任何「管子」都不行，最後再次強調各種「急救措施」也不需要，只要讓她沒痛苦的死去就好。

瓊瑤說過：「生時願如火花，燃燒到生命最後一刻。死時願如雪花，飄然落地，化為塵土！」表示她是抱著正面思考寫下這封信，對於牢不可破的生死觀，現也該到改變的時候了。另外，瓊瑤還叮嚀她的「身後事」無須用任何宗教的方式悼念，火化後採花葬方式，不發訃文、不公祭、不開追悼會，更說不設靈堂，不要出殯，盼一切從簡。交代完後，瓊瑤透露她可安心計劃她的下一部小說，還打算和孫女的插圖合作，計劃共同出一本關於「喵星人」的書。

瓊瑤臉書全文：

寫給兒子和兒媳的一封公開信

預約自己的美好告別

親愛的中維和琇瓊：

這是我第一次在臉書上寫下我的心聲，卻是我人生中最重要的一封信。

《預約自己的美好告別》是我在《今周刊》裡讀到的一篇文章，這篇文章值得每個人去閱讀一遍。在這篇文章中，我才知道《病人自主權利法》已經立法通過，而且要在2019年1月6日開始實施了！換言之，以後病人可以自己決定如何死亡，不用再讓醫生和家屬來決定了。對我來說，這真是一件太好太好的喜訊！雖然我更希望可以立法《安樂死》，不過，《尊嚴死》聊勝於無，對於沒有希望的病患，總是邁出了一大步！

現在，我要繼沈富雄、葉金川之後，在網路公開我的叮嚀。雖然中維一再說，完全瞭解我的心願，同意我的看法，會全部遵照我的願望去做。我卻生怕到了時候，你們對我的愛，成為我「自然死亡」最大的阻力。承諾容易實行難！萬一到時候，你們後悔了，不捨得我離開，而變成葉金川說的：「聯合醫生來凌遲我」，怎麼辦？我想，你們深深明白我多麼害怕有那麼一天！現在我公開了我的「權利」，所有看到這封信的人都是見證，你們不論多麼不捨，不論面對什麼壓力，都不能勉強留住我的軀殼，讓我變成「求生不得，求死不能」的臥床老人！那樣，你們才是「大不孝」！

今天的《中國時報》有篇社論，談到台灣高齡化社會的問題，讀來觸目驚心。它提到人類老化經過「健康→亞健康→失能」三個階段，事實上，失能後的老人，就是生命最後的階段。根據數據顯示，台灣失能者平均臥床時間，長達七年，歐陸國家則只有2週至一個月，這個數字差別更加震撼了我！台灣面對失智或失能的父母，往往插上維生管，送到長照中心，認為這才是盡孝。長照中心人滿為患，照顧不足，去年新店樂活老人長照中心失火，造成6死28傷慘劇，日前桃園龍潭長照中心又失火，造成4死11傷的慘劇！政府推廣長照政策，不如貫徹「尊嚴死」或立法「安樂死」的政策，才更加人道！因為沒有一個臥床老人，會願意被囚禁在還會痛楚、還會折磨自己的軀殼裡，慢慢的等待死亡來解救他！可是，他們已經不能言語，不能表達任何自我的意願了！

我已經79歲，明年就80歲了！這漫長的人生，我沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛……種種原因而先走一步。活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡。我的叮囑如下：

一、 不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！在我能作主時讓我作主，萬一我不能作主時，照我的叮囑去做！

二、 不把我送進「加護病房」。

三、 不論什麼情況下，絕對不能插「鼻胃管」！因為如果我失去吞嚥的能力，等於也失去吃的快樂，我不要那樣活著！

四、 同上一條，不論什麼情況，不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行！

五、 我已經註記過，最後的「急救措施」，氣切、電擊、葉克膜……這些，全部不要！幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大！千萬不要被「生死」的迷思給困惑住！

我曾說過：「生時願如火花，燃燒到生命最後一刻。死時願如雪花，飄然落地，化為塵土！」我寫這封信，是抱著正面思考來寫的。我會努力的保護自己，好好活著，像火花般燃燒，儘管火花會隨著年邁越來越微小，我依舊會燃燒到熄滅時為止。至於死時願如雪花的願望，恐怕需要你們的幫助才能實現，雪花從天空落地，是很短暫的，不會飄上好幾年！讓我達到我的願望吧！

人生最無奈的事，是不能選擇生，也不能選擇死！好多習俗和牢不可破的生死觀念鎖住了我們，時代在不停的進步，是開始改變觀念的時候了！

生是偶然，死是必然

談到「生死」，我要告訴你們，生命中，什麼意外變化曲折都有，只有「死亡」這項，是每個人都必須面對的，也是必然會來到的。倒是「生命」的來到人間，都是「偶然」的。想想看，不論是誰，如果你們的父母不相遇，或者不在特定的某一天某一時某一刻做了愛，這個人間唯一的你，就不會誕生！更別論在你還沒成形前，是幾億個王子在衝刺著追求一個公主，任何一個淘汰者如果擊敗了對手，那個你也不是今日的你！所以，我常常說，「生是偶然」，不止一個偶然，是太多太多的偶然造成的。死亡卻是當你出生時，就已經註定的事！那麼，為何我們要為「誕生」而歡喜，卻為「死亡」而悲傷呢？我們能不能用正能量的方式，來面對死亡呢？

當然，如果橫死、夭折、天災、意外、戰爭、疾病……這些因素，讓人們活不到天年，那確實是悲劇。這些悲劇，是應該極力避免的，不能避免，才是生者和死者最大的不幸！（這就是我不相信有神的原因，因為這種不幸屢屢發生。）如果活到老年，走向死亡是「當然」，只是，老死的過程往往漫長而痛苦，親人「有救就要救」的觀念，也是延長生命痛苦的主要原因！我親愛的中維和琇瓊，這封信不談別人，只談我——熱愛你們的母親，懇請你們用正能量的方式，來對待我必須會來臨的死亡。時候到了，不用悲傷，為我歡喜吧！我總算走完了這趟辛苦的旅程！擺脫了我臨終前可能有的病痛！

無神論等於是一種宗教，不要用其他宗教侵犯我

你們也知道，我和鑫濤，都是堅定的「無神論者」，尤其到了晚年，對各種宗教，都採取尊重的態度，但是，卻一日比一日更堅定自己的信仰。我常說：「去求神問卜，不如去充實自己！」我一生未見過鬼神，對我來說，鬼神只是小說戲劇裡的元素。但是，我發現宗教會安慰很多痛苦的人，所以，我尊重每種宗教，卻害怕別人對我傳教，因為我早就信了「無神論教」！

提到宗教，因為下面我要叮嚀的，是我的「身後事」！

一、 不要用任何宗教的方式來悼念我。

二、 將我儘速火化成灰，採取花葬的方式，讓我歸於塵土。

三、 不發訃文、不公祭、不開追悼會。私下家祭即可。死亡是私事，不要麻煩別人，更不可麻煩愛我的人——如果他們真心愛我，都會瞭解我的決定。

四、 不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯。我來時一無所有，去時但求乾淨利落！以後清明也不必祭拜我，因為我早已不存在。何況地球在暖化，燒紙燒香都在破壞地球，我們有義務要為代代相傳的新生命，維持一個沒有污染的生存環境。

五、 不要在乎外界對你們的評論，我從不迷信，所有迷信的事都不要做！「死後哀榮」是生者的虛榮，對於死後的我，一點意義也沒有，我不要「死後哀榮」！後事越快結束越好，不要超過一星期。等到後事辦完，再告訴親友我的死訊，免得他們各有意見，造成你們的困擾！

「活著」的起碼條件，是要有喜怒哀樂的情緒，會愛懂愛、會笑會哭、有思想有感情，能走能動……到了這些都失去的時候，人就只有軀殼！我最怕的不是死亡，而是失智和失能。萬一我失智失能了，幫我「尊嚴死」就是你們的責任！能夠送到瑞士去「安樂死」更好！

中維，琇瓊！今生有緣成為母子婆媳，有了可柔可嘉後，三代同堂，相親相愛度過我的晚年，我沒有白白到人間走一趟！愛你們，也愛這世上所有愛我的人，直到我再也愛不動的那一天為止！

我要交待的事，都清清楚楚交待了！這些事，鑫濤也同樣交待給他的兒女，只是寫得簡短扼要，不像我這麼嘮叨。不寫清楚我不放心啊！我同時呼籲，立法「尊嚴死」採取「註記」的方式，任何健康的人，都可在「健保卡」上註記，到時候，電腦中會顯示，免得兒女和親人為了不同方式的愛，發生爭執！

寫完這封信，我可以安心的去計劃我的下一部小說，或是下一部劇本！可以安心的去繼續「燃燒」了！對了，還有我和我家那個「貓瘋子」可嘉，我們祖孫兩個，正計劃共同出一本書，關於「喵星人」的，我的故事，她的插圖，我們聊故事就聊得她神彩飛揚，這本書，也可以開始著手了！

親愛的中維和琇瓊，我們一起「珍惜生命，尊重死亡」吧！切記我的叮嚀，執行我的權利，重要重要！

你們親愛的母親

瓊瑤 寫於可園

2017年3月12日

(中時電子報)