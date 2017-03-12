辛龍中樂透有「偶包」！？搭機要求最後一個上機
中天綜合台《小明星大跟班》13日播出主題「你憑什麼有偶包！？」邀請來賓曹西平、邰智源、山豬、阿虎、瑪莉亞與詹子晴上節目爆料辛龍、逸祥、卡古與安苡愛，憑什麼有偶像包袱。詹子晴控訴辛龍自認地位崇高，要求特別待遇，出國工作要求最後一個上飛機，深怕民眾誤認成馮迪索引起騷動，Sandy聽了笑說:「充其量就是王治平老師！怎麼可能馮迪索？」辛龍也承認確實有此事，並解釋：「我是說喬治克隆尼！」此話一出馬上引起現場來賓共憤。
辛龍因自比喬治克隆尼，惹得來賓們無法認同，他事後解釋，最後登機是因為當時中樂透新聞還在熱頭上，深怕搭機民眾認出會被纏上，「他們會來問到底有沒有中？中多少錢啊？」邰智源勸他把事情交代清楚：「錢是怎麼用的嘛？都露餡了就講出來啊！」辛龍反擊：「這有多危險，你有中過嗎？」邰智源則無奈稱自己沒那財運，才想聽看看樂透得主的感想，吳宗憲開玩笑說：「他（邰智源）只有中一點小風啦！」全場笑翻。
詹子晴加碼爆料，辛龍錄影都不對稿，也不記內容，到現場才問，還要求經紀人到家裡，坐在旁邊陪他re稿。身為老闆的憲哥聽聞感到驚訝，開玩笑說：「難怪最近有個女同事懷孕了！」辛龍大呼冤枉：「天地良心啊！這純屬子虛烏有、空穴來風！」
吳宗憲日前和旗下藝人林千又提前解約，事後直呼簽到她「真倒楣」，對於林千又11日在臉書宣布退出演藝圈，他12日錄《小明星大跟班》前被問此事時不願多談，僅表示：「就不要講她了，一講她又要那個…不回答啦。」再問他是否看好林千又轉行從商？他意有所指說：「君子斷交，口不出惡言。」至於台灣在世界棒球經典賽表現不佳，吳宗憲表示：「誰想輸球啊？再加油啦。」
(中時)
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