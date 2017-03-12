與土耳其爆外交衝突 荷總理：極力降低
荷蘭總理呂特今天表示，願盡一切所能「降低」與土耳其爆發的外交衝突，他形容雙方爭端是荷蘭幾年來最糟糕的經驗。
繼部長遭禁止在荷蘭鹿特丹造勢大會發表演說後，土耳其告訴荷蘭，將以「最嚴厲的方式」報復。土耳其要對海外僑民發動政治宣傳，引發爭端。
呂特（Mark Rutte）說：「我從未經歷過這樣情況，但我們要做較謹慎的一方。」
他又說：「如果他們加劇情況，我們將有所回應；但是我們將盡一切所能降低情勢。」
荷蘭昨天要求土耳其外長不要到荷蘭舉辦支持公投的大型聚會，因此撤銷他的飛機降落許可。稍晚，自德國前往鹿特丹的土耳其家庭事務部長企圖對龐大群眾發表演說，遭荷蘭警方阻止，宣布她為不受歡迎人物，護送她返回德國邊境。
土耳其4月即將舉辦公投，目的在賦予總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）更多新權力。
約有2000名支持艾爾段民眾手持土耳其國旗，到鹿特丹的土耳其領事館前示威，今天清晨遭軍警以棍棒和水柱驅散。
土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu）網站影片顯示，荷蘭警察以棍棒和警犬驅散抗議民眾。
美聯社報導，鹿特丹警方說，示威演變成暴動，警方逮捕12人。
警方發言人威瑟斯（Patricia Wessels）說，短暫爆發的暴力行動中，有7人受傷，包括一名員警手部受傷。
約有50萬土耳其移民和他們的孩子住在荷蘭，他們大多有雙重國籍，在兩國都能投票。（譯者：中央社羅苑韶）1060312
(中央社)
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