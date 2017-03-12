3400多名陸客抵韓濟州島拒下郵輪 20多年首見！

新浪網援引韓媒報導，濟州島方面傳出消息，11日下午，國際郵輪歌詩達郵輪賽琳娜號抵達濟州外港時，船上3400多名中國團遊客拒絕下船。這也是國際郵輪從1990年代末停靠濟州島以來，20多年間第一次有乘客集體拒絕下船的事件。

報導稱，當時濟州島出入境、海關、檢驗檢疫人員都做好準備，對於中國遊客的舉動感到非常難以置信。一名韓國海運工會相關負責人表示，最近雖然也有部分中國遊客拒絕下船，但如此大規模全船乘客拒絕下船的事情還是首次發生。

報導指出，此次中國遊客集體拒絕下船事件，應是與近日韓國正式啟動反導系統薩德（Thaad）的抵制行動有關。

據了解，該郵輪是從日本福岡開船，該團是中國某企業為獎勵員工的觀光團，在全船拒絕進入濟州島後，即開往下一個目的地天津港。有分析認為，今後郵輪取消赴濟州的例子還將增多。

(工商)