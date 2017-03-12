陸大型水陸兩棲飛機 年內實現首飛
中國航空工業集團公司研製的大型水陸兩棲AG600飛機，預計上半年將進行陸上首飛，下半年實現水上首飛。這款飛機的機載設備、動力系統均由中國大陸製造。
中國新聞網等陸媒今天報導，中航工業指出，中國自主研製的「三個大飛機」之一的AG600最大起飛重量為53.5噸、機體總長36.9公尺，翼展38.8公尺。
AG600飛機採用單船身、懸臂上單翼、T型尾翼，飛機可在20秒內一次汲水12噸，單次投水救火面積可達4000餘平方公尺。最大航程超過4000公里，海上起降抗浪能力不低於2公尺，可一次救助50名海上遇險人員。
報導稱，這款飛機的最大特點是既能在陸地上起降，又能在水面上起降，可在水源與火場間多次往返投水滅火。除水面低空搜索外，還可在複雜氣象條件下降落，在海上實施水面救援，並能滿足森林滅火需求。
中航工業表示，AG600飛機於去年11月1日至6日，首次以真機亮相第11屆珠海國際航展；今年2月13日，飛機的4台發動機首次試車成功。截至去年8月，已獲得17架意向訂單，前景可期。1060312
(中央社)
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