朴槿惠為未任滿致歉 仍稱真相終將大白

南韓遭罷免的前總統朴槿惠今天離開青瓦台總統府返回私宅，她為未完成總統任期向人民表達歉意，但對被控貪腐似乎仍不服氣，雖說願承擔一切結果，但表示相信真相終有大白之日。

路透社報導，朴槿惠的閨蜜崔順實涉嫌利用兩人的關係向企業勒索獻金，引爆震撼政壇與企業界的醜聞，國會去年底通過彈劾朴槿惠，憲法法院10日判決彈劾案成立，她因而遭到罷免下台，面臨恢復老百姓身分的新生活，而且可能成為階下囚。

據曾任青瓦台發言人的國會議員閔庚旭（Min Kyung-wook）轉述，朴槿惠返家後表示：「我要為這一切結果負責。」這是她遭到罷免後首度公開發表談話。

她又說：「我對未能完成總統任期感到抱歉。」

但朴槿惠也表示：「可能需要時間，但我相信真相終將水落石出。」

美聯社報導，最大在野黨共同民主黨的發言人尹官石（Youn Kwansuk）表示，朴槿惠的聲明未表達悔意，「令人震驚」 ，而且「非常令人遺憾」。他說，如今朴槿惠將以平民和犯罪嫌犯人的身分遭到檢方調查，可惜她決定浪擲展現負責任態度的最後機會。

朴槿惠今天在嚴密安全戒備下離開青瓦台，電視台實況轉播她的車隊返回首爾南區私宅的過程。傍晚時分可見到朴槿惠乘車返抵江南區的寓所，她面帶笑容在車上向守候在外的支持者揮手致意，下車時獲得多位前助理和國會議員迎接。

據報導，大約有數百名朴槿惠的支持者聚在她家外面等候，警方則部署約2000警力防範發生事端。

朴槿惠已喪失總統的刑事豁免權，可能因被控與閨蜜崔順實共謀不法，被控收賄、勒索和濫權等罪名。她和崔順實都否認有任何不法。

她早已被檢方列為犯罪嫌犯，被控收受賄賂，只是幾個月來她一直拒絕接受檢方訊問。不過，她如今若再拒絕接受傳訊，可能會被正式逮捕。

65歲的朴槿惠是南韓歷來首位被迫下台的民選總統。南韓將提前於5月9日舉行總統大選。

朴槿惠下台前，南韓政局已因這起醜聞而癱瘓和動盪數月之久，大財團三星集團的少主李在鎔也因涉案遭羈押，等候審判。

南韓目前正值多事之際，除了這場政治危機，同時面臨與北韓緊張關係升高的局面，而且因為美國將在南韓部署先進飛彈防禦系統而激怒中國。1060312

(中央社)