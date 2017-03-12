李佳豪扳倒青少年球王 德國羽賽奪冠
台灣青少年好手李佳豪今天在德國青少年羽球賽決賽，以2比1逆轉擊敗當今世界青少年球王，拿下本次賽事男單冠軍。
世羽聯（BWF）青少年大獎賽等級（Junior International Grand Prix）的德國青少年賽（YONEX German Junior 2017），當地時間9日起在德國的柏林進行4天的賽事。
李佳豪今天在男子單打賽事，以19比21、21比11、21比18逆轉擊敗大會男單頭號種子，也是當今世界青少年球王，印度選手森恩（Lakshya Sen），拿下本次賽事冠軍。
李佳豪2016年拿下新加坡青少年國際羽球賽冠軍、世界青少年羽球團體錦標賽冠軍、澳洲青少年挑戰賽冠軍，也曾在進入2017年後，因青少年世界排名在前的泰國選手瓦查隆（Kantaphon Wangcharoen）、馬來西亞選手李梓嘉、中國大陸選手孫飛翔年滿19歲，從青少年世界排名中移除之際，一舉成為世界青少年球王，目前在青少年男單世界排名仍位居第2。1060312
(中央社)
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