美中俄博弈 學者：北韓烏克蘭局勢是關鍵

北韓軍武威脅及烏克蘭局勢將俄國、美國及中國大陸緊緊牽連在一起，學者認為，俄美中大國在這兩議題的合作關係，將決定未來東北亞局勢。

專研中俄關係的元智大學助理教授胡逢瑛6日在台北論壇網站刊登題為「美中博弈對東北亞局勢的影響」，文中表示，美國總統川普上任後和俄國總統蒲亭通了電話，雙方誓言合作打擊恐怖主義，並且要合作處理國際衝突問題，是美俄走向正常化關係的開端。

但在烏克蘭東部的停火狀態遭到破壞後，提供了美國反對者對川普友俄的想法，美國與俄國的關係短時間難有長足進展；另外，東北亞的局勢因為日前北韓又試射飛彈而複雜化，中美之間的較量在朝鮮半島勢必展開。

不過，胡逢瑛認為，雖然目前中美俄三角關係還是呈現中俄聯合以抗衡美國的格局，但中俄關係強化也是對川普的機遇。

文章表示，大陸恐怕無法迴避在北韓問題的責任，為避免中美之間的衝突升高，中俄首先應該合作共謀解決之道，使北韓有意願回到六方會談的談判桌上，或是至少是中俄與北韓三邊的談判。

文章稱，上述條件的建構都需要中國方面主動倡議協調的，中俄在朝鮮半島無核化問題上的合作應該有助於東北亞局勢的穩定，也有助於美國與俄國在其他方面的合作。

她表示，綜觀中美俄博弈對東北亞局勢的影響，兩岸關係不應該演變成為大國博弈下的犧牲品。中國大陸領導人習近平要在十九大確立絕對核心的連任地位，台灣至少要避免成為中美衝突的因素，著重台灣內部建設及發展，才是長治久安之道。1060312

(中央社)