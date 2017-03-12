雲南魯甸4.5地震 未傳出人員傷亡
中國地震台網今天晚間測得雲南省昭通市魯甸縣發生芮氏規模4.5地震，震央深度10公里。目前已知有一輛小型車被困在山中，暫未傳出有人員傷亡。
中新網報導，這起地震發生在12日晚間8時21分左右，地震發生在北緯27.09度，東經103.40度的雲南省昭通市魯甸縣。
雲南省消防總隊指出，目前已知有一輛小型車被困。昭通消防支隊和魯甸消防大隊已出動2輛消防車、10名消防官兵前往震區。
資料顯示，這次地震周邊200公里內，近5年來發生3級以上地震共153次。最大地震是2014年8月3日在昭通市魯甸縣發生的6.5級地震，共造成617人身亡，112人失蹤，3143人受傷，波及的受災人口超過100萬人。1060312
(中央社)
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