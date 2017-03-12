快遞送貨起衝突 兩邊都暫不提告

網友在臉書爆料公社貼文指一名快遞員因送貨延遲被一對夫妻毆打，且跪在地上求饒，不過警方詢問兩造後，兩邊都不提告。

警方指出，這名快遞員原本應在中午將貨送到，不過卻直到下午才送達，收貨的夫妻不滿質問快遞員，兩邊發生口角，快遞員情緒失控跪在地上，不過卻又出言恐嚇對方指「我知道你家住在哪裡」，夫妻聽到這句話出手打人。

有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指稱，看到有一對夫妻因快遞員送貨延遲，將人罵到狗血淋頭，而快遞員下跪求饒，至於這對夫妻則是出手毆打這名快遞員。

受理報案的員林警分局莒光派出所則指出，經向兩造當事人詢問後，查出原來快遞員原本應在中午將貨送達，不過卻到下午才把東西送到，收件的夫妻質問快遞員延遲的原因，雙方發生口角。

快遞員突然下跪，情緒失控，爭吵時說了一句「我知道你家住在哪裡」，夫妻感覺受到恐嚇，於是出手打人。

警方指出，當員警到場時，快遞員已跪在地上，後來詢問兩造當事人後，雙方都決定暫時不提告。1060312

(中央社)