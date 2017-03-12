快遞送貨起衝突 兩邊都暫不提告
網友在臉書爆料公社貼文指一名快遞員因送貨延遲被一對夫妻毆打，且跪在地上求饒，不過警方詢問兩造後，兩邊都不提告。
警方指出，這名快遞員原本應在中午將貨送到，不過卻直到下午才送達，收貨的夫妻不滿質問快遞員，兩邊發生口角，快遞員情緒失控跪在地上，不過卻又出言恐嚇對方指「我知道你家住在哪裡」，夫妻聽到這句話出手打人。
有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指稱，看到有一對夫妻因快遞員送貨延遲，將人罵到狗血淋頭，而快遞員下跪求饒，至於這對夫妻則是出手毆打這名快遞員。
受理報案的員林警分局莒光派出所則指出，經向兩造當事人詢問後，查出原來快遞員原本應在中午將貨送達，不過卻到下午才把東西送到，收件的夫妻質問快遞員延遲的原因，雙方發生口角。
快遞員突然下跪，情緒失控，爭吵時說了一句「我知道你家住在哪裡」，夫妻感覺受到恐嚇，於是出手打人。
警方指出，當員警到場時，快遞員已跪在地上，後來詢問兩造當事人後，雙方都決定暫時不提告。1060312
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。