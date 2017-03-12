瓊瑤交代身後事 叮囑支持安樂死

知名作家瓊瑤今天在個人臉書PO出一封「寫給兒子和兒媳的一封公開信」，文中表明自己支持安樂死，並向親人叮囑最後的「急救措施」全部不需要。

瓊瑤因讀到一篇名為「預約自己的美好告別」的文章後感觸良多，她今天在臉書PO出「寫給兒子和兒媳的一封公開信」，表示這是她第一次在臉書上寫下的心聲，卻是人生中最重要的一封信。

瓊瑤表示，自己已經79歲，這漫長的人生，沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛等原因而先走一步，「活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡。」

她並叮囑兒子、媳婦，「不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！」、「 不把我送進加護病房」、「不論什麼情況下，絕對不能插鼻胃管」、「不能在我身上插入各種維生的管子。」、「最後的急救措施，氣切、電擊、葉克膜……這些，全部不要！幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大！」

此外，她也交代自己的身後事，包括「不要用任何宗教的方式來悼念我」、「將我儘速火化成灰，採取花葬的方式，讓我歸於塵土。」、「不做七，不燒紙，不設靈堂，不要出殯。」、「不要在乎外界對你們的評論，我從不迷信，所有迷信的事都不要做！「死後哀榮」是生者的虛榮，對於死後的我，一點意義也沒有」。

瓊瑤寫道，「活著」的起碼條件，是要有喜怒哀樂的情緒，會愛懂愛、會笑會哭、有思想有感情，能走能動，到了這些都失去的時候，人就只有軀殼！「我最怕的不是死亡，而是失智和失能。」萬一這情況發生，瓊瑤叮囑親人「幫我『尊嚴死』就是你們的責任！能夠送到瑞士去『安樂死』更好！」

寫完這封信後，她也安心地表示可以去計劃下一部小說或是下一部劇本，「可以安心的去繼續燃燒了。」1060312

(中央社)