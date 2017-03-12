3年甩肉23公斤 小甜甜「F奶沒縮水」好困擾

小甜甜積極瘦身，3年瘦了23公斤。（圖／取材自小甜甜臉書）

小甜甜過去體態較豐腴。（圖／中時資料照）

藝人小甜甜從2014年開始積極瘦身，鏟肉成效有目共睹，目前已從81公斤瘦到58公斤，足足減了23公斤，不過，今（12日）被問到成功瘦身後的困擾，豐滿的F罩杯沒縮水，竟也成了她另一煩惱。

據《ETtoday》報導，小甜甜不但鏟肉23公斤，連體脂肪率也從37%減到22%，整整降了15%，減肥成果顯著，且肌肉越來越結實，靠著正常方式成功瘦身的這點，好友Eason也幫忙認證，毅力令人敬佩。但小甜甜現還有個困擾，原來是她自認骨架比較大，變瘦後胸部並沒有一起變小，導致上身看起來很厚，覺得整體比例不對。

(中時電子報)