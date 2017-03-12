8成台灣人覺得美會出兵保台 美專家批：免費搭車
多年民調都顯示，絕大多數台灣人覺得發生台海戰爭時，美國一定會出兵保護台灣。台海問題專家、喬治·華盛頓大學教授薩特（Robert Sutter）直指台灣人對美國有不現實的想法，還批評這是一種「免費搭車」的心態。
華府智庫全球台灣研究所和全美亞洲研究局10日舉辦的「美台政策未來」研討會中，薩特被問到台灣為何不願明顯提高防務開支時指出，以前有民調發現，80%台灣人覺得如果台灣遭對岸攻擊，美國一定會保護，但實際上，美國可能僅18%的人願出兵護台。「他們對美國有非常不現實的想法，我感覺就像是想免費搭車（free-riding）。」
蘭德集團亞洲政策中心副主任史考特（Scott Harold）說，台灣斥資23億美元在高級教練機的自制項目，這佔台灣年度防務近1/4的預算，但卻無法威懾對岸，反而成為易受攻擊的平台。
史考特不解台灣總統為何不邁向他們已經公開談論的「非對稱戰力」，卻樂於投資武器自制項目。他分析可能是考慮到防務產業本身的動因，以及產生就業機會等。
美中有可能簽「第四公報」？薩特說，這是一個壞主意。何況簽「第四公報」，川普得需國會的支持，而國會共和黨在很多方面「親台疑中」，因此，川普很難輕易快速地做出這個決定。台海問題專家容安瀾也認為美中不可能達成「第四公報」。
(中時電子報)
文章來源：八成台灣人覺得美會保台？美專家批免費搭車
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