中田翔關鍵安打 日本突破僵局勝荷蘭

日本今天在經典賽的9局遭荷蘭追平，10局打完雙方仍難分勝負，讓比賽得靠突破僵局制分出勝負，日本11局靠中田翔關鍵安打拿下兩分，最終以8比6擊敗荷蘭。

世界棒球經典賽（WBC）E組日本對荷蘭的比賽，日本2上靠秋山翔吾的高飛犧牲打先馳得點，但荷蘭2下立刻靠史庫普（Jonathan Schoop）的陽春彈追平。

3上菊池涼介、青木宣親安打上壘，中田翔轟出3分砲，(土反)本勇人獲保送後，日本靠山田哲人、秋山翔吾連續安打再下一城；3下奧杜伯（Randolph Oduber）、西蒙斯（Andrelton Simmons）安打串聯先追回1分，柏格茨（Xander Bogaerts）的犧牲打再下一城，巴倫汀（Wladimir Balentien）再轟出兩分砲，讓荷蘭扳平戰局。

日本在5局上半首名打者(土反)本勇人安打上壘後，靠荷蘭捕手補逸、秋山翔吾的推進上到三壘，再於小林誠司擊出中間方向安打後得分，取得6比5領先。

9局下半日本換上則本昂大關門，但荷蘭1出局後柏格茨獲得保送，巴倫汀敲出安打，兩出局後史庫普擊出追平比數的安打，雙方戰成6比6，讓比賽進入延長。

10局上半1出局後，日本靠2支安打、1個保送擠成滿壘，但青木宣親擊出雙殺，讓日本攻勢瓦解，10局下半荷蘭也沒得分，打完10局兩隊平手，接下來由突破僵局制分勝負。

11局上半，中田翔揮出安打，日本壘上兩名跑者都回到本壘得分，取得8比6領先，荷蘭最後一個半局未能得分，終場日本就以8比6擊敗荷蘭。

另一場古巴對以色列的賽事，以色列派出有15年大聯盟經歷的馬奇斯（Jason Marquis），他生涯拿下124勝、118敗，防禦率4.61的成績，2015年他在辛辛那提紅人隊出賽9場投47.1局，有3勝、4敗，防禦率6.46的成績。

馬奇斯今天投5.2局，有4次三振、1個保送，被打4支安打，只有2上被戴斯潘（Alfredo Despaigne）揮出1支陽春砲丟掉1分，而這也是古巴這場比賽得到的唯一1分。

開賽落後的以色列4下首名打者戴維斯（Ike Davis）獲保送，拉凡威（Ryan Lavarnway）兩出局後擊出帶有打點安打扳平戰局。

6下以色列靠3支安打、1個保送拿下2分；8下再靠2支安打、1個保送拿下1分，終場以4比1擊敗古巴。1060312

(中央社)