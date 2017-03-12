薩德點燃陸反韓情緒 前央視主播問「為何不抵制美國」引熱議

前大陸央視主播趙普。(圖/翻攝自趙普微博，下同)

趙普近來就於微博發文，質疑美韓進行薩德部署，「那為什麼我們不抵制美國呢？」

南韓政府因決議部署美國「薩德」（THAAD）反導彈系統，使中國與南韓之間的政治緊張局勢急速升高，並點燃中國反韓情緒。對此，前大陸央視主播趙普近來就於微博發文，質疑美韓進行薩德部署，「那為什麼我們不抵制美國呢？」同時吐槽首要抵制的應該是「蠢貨」，掀起微博圈熱烈討論。

在微博擁有200多萬粉絲的趙普，近來針對薩德事件，於微博貼出一段甲乙情境式對話；內容一開頭，甲方先問及，「你抵制韓國抵制樂天了嗎？」乙方不解地回應為何要抵制？甲方則解釋，「你不知道美國在韓國安置薩德，意欲對中國圖謀不軌，韓國樂天把一塊地提供給美國用於安置薩德！」此時，乙方反問，「那為什麼我們不抵制美國呢？」

「這個問題我也被難住了。」趙普最後為這段情境對話下了此註解；文末趙更出了一道選擇題，吐槽中國崛起自強首先要抵制的，絕非美、日、韓貨，而是「蠢貨」。

貼文一出，立刻引起微博圈熱烈討論，網友憤怒的留言紛紛灌進版上，「抵制樂天，比當鍵盤俠要好吧。」「你就是趙普？怎麼像個蠢貨一樣？」「你是自以為是，裝得一手理性。」另外，有人就指出，抵制美貨弊大於利，但抵制韓貨是利大於弊，認為韓貨品質不怎麼樣，大陸的貨品絕對有能力替代。

整體而言，大部分網友皆以負面評論看待趙普的觀點，只有少部分網友認為，趙此番言論算是敢言無畏。而趙普事後也發文回應謾罵，但仍不改嗆辣口吻，「意料之中，沒有任何進步，只好呵呵。」

(中時電子報)