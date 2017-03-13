健康50專欄：緊緻產後鬆垮肚皮靠這招

物理治療師劉伊珊(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪，談如何緩解產後痠痛。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 緩解產後痠痛

孕育一個小生命是非常喜悅且感動的事，但是相對的媽媽們也要經歷產後的諸多不適及痠痛，尤其如若孕期中需要安胎，體能下降及筋骨痠痛就更加明顯了，所以許多媽媽坐月子時，除了多加休息、食補療養之外，應該還要再加上產後恢復運動，以減少內臟下垂、尿失禁、腰痠、骨盆痠痛…等症狀，以下介紹部分常見問題及產後至2個月內可以練習的運動。

1. 腹肌無力

腹部肌肉及皮膚經過九個月的撐大，生產後就像洩了氣的氣球鬆垮垮的，翻身、起床、走路都不像之前那麼俐落，甚至感覺內臟墜墜的感覺，此時可以練習輕鬆的腹肌收縮運動，讓腹肌及早恢復應有的收縮能力。

動作步驟：

平躺姿、雙腳彎曲，配合呼吸，輕輕吸氣，在吐氣時輕輕地收縮肚臍，想像肚臍沉到身體的中心、感覺腰圍由四面八方向中間縮小，維持收縮的感覺(如圖1)，停留一個呼吸，再慢慢放鬆休息10秒，可以重複練習5~10個回合。這個運動從產後第1~2天(此指自然產，若剖腹產須等傷口先癒合再開始進行)就可以開始進行。

腹肌收縮運動。(劉伊珊提供)

2. 脊椎、骨盆痠痛

隨著孕期肚子漸漸變大，身體重心前移，脊椎、肋骨和骨盆的型態會漸漸改變，以增加腹內空間，加上懷孕末期鬆弛素的分泌，會讓韌帶系統變得鬆弛，關節容易撐開，這樣可有助分娩的進行，但也降低了脊椎及骨盆的穩定性，雖然鬆弛素隨著胎盤娩出就會停止分泌，但是已經撐開的韌帶系統約需3~6個月才能恢復原有強度，因此，建議產後要練習脊椎穩定運動，讓肌肉來保持脊椎穩定性。

動作步驟：

平躺姿，先將腹肌收住(如前面的腹肌訓練)，再將雙腳離地並彎曲成90度(如圖2)，先將一腳向斜前方拉直，拉直時要保持背部貼平床面，不要拱起，慢慢收回(如圖3)，換腳亦然，兩腳交替重複5~10次。這個運動約產後一週、傷口無疼痛就可以開始進行(此指自然產，若剖腹產須等傷口先癒合再開始進行)。若作此運動感到吃力，可先改用修正型的姿勢(如圖4、5)，同樣先將腹肌收住、背部平貼地面，再將單腳向前延伸。

脊椎穩定運動。(劉伊珊提供)

脊椎穩定運動。(劉伊珊提供)

3. 肩頸、手臂痠痛

坐月子時最辛苦的，除了傷口照護，大概就是跟擠奶、餵奶奮鬥了，剛開始以手擠奶時會用到許多虎口的力量，用擠奶器的媽媽常需要一邊擠、一邊按摩乳房以引起奶陣，親餵的媽媽更要長時間的抱住寶寶，這些動作若沒有使力得當，都很容易引起肩頸、手臂、一直到手掌的痠痛。此時建議可以擠完、餵完奶之後做一些簡單的伸展動作，以舒緩緊繃的肌肉。

動作步驟：

坐在椅子上，單手抓住椅面以固定肩胛，將頭轉向對側、再向下看，同時可再將另一隻手繞過腦後，輕輕將後腦杓向斜上方拉(注意不要往下壓，以免增加頸椎壓力)，停留15~20秒，休息一下再重複5~10次。(如圖6)

上半身伸展運動。(劉伊珊提供)

將手臂靠在牆上，身體往反方向旋轉，讓胸肌、手臂肌肉有拉緊的感覺，停留15~20秒，休息一下再重複5~10次。(如圖7)

胸肌伸展運動。(劉伊珊提供)

另外一個運動可以將手臂向上翻轉、手腕向後拉平，感覺前手臂內側有拉緊的感覺，停留15~20秒，休息一下再重複5~10次。這三個動作只要產後開始擠奶、感覺手臂痠痛時就可以開始做。(如圖8)

手臂伸展運動。(劉伊珊提供)

有健康的媽咪才有快樂的寶貝，有輕微不適時可以先用上述各式運動先自我緩解，但如果一直無法排除痠痛狀況，建議儘快至醫療院所、物理治療所尋求物理治療師的幫忙，讓我們幫助您在育兒路上更輕鬆、順心！

（本文作者劉伊珊為臺灣大學物理治療研究所碩士班第11屆畢業生，現職為銓信物理治療所主任物理治療師）

(中時電子報)