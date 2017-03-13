車輛攔查不停 警開3槍查獲大批毒品

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新北市海山警分局新海派出所警員11日晚間11時許，發現一輛可疑自小客車逆向行駛上華江橋，警方攔查時車輛加速逃逸，警員立即連開3槍制止，1槍對空、2槍朝輪胎射擊，未有人員傷亡，當場壓制逮捕車上3名男子，其中2人為通緝犯，查獲180公克毒咖啡包，警方將3人帶出派出所偵訊，進一步釐清中。

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(中時)