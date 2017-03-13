經典賽日8比6險勝荷 教練形容是生死鬥
世界棒球經典賽A、B組晉級球隊今晚在東京巨蛋展開8強賽事，首輪3戰3勝的日本對上A組第2的荷蘭，比賽延長到11局，最後日本以8：6贏荷蘭，教練形容這場激戰是生死鬥。
這場比賽，1局雙方都沒得分，2局各得1分，3局各得4分。第5局上日本得1分。在日本領先1分的第9局下，第8位登板的是日職樂天隊投手則本昂大，在面臨2出局、1、3壘有人的情況下，被擊出安打，比數遭追平。
比賽進入延長賽，利用突破僵局制才分出勝負，中田翔在11局上敲出2分打點的左外野安打，日本終場以8：6擊敗荷蘭。
今天這場比賽，日荷鏖戰了將近5個小時。經典賽開賽以來，日本4戰4勝。
賽後，日本總教練小久保裕紀被媒體問到今天奪勝的原因為何？他說：「不是能在這樣的採訪就能道盡的。這是一場生死鬥。我們有一股很想贏的執著。真的是1場精彩的比賽。」
被問到14日將對上古巴，有和期待？小久保說：「還無法想到後天的事，今天先好好睡一覺，明天再想。」他還感謝觀戰的球迷，這麼晚還在為日本隊加油。1060312
(中央社)
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