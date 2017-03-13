部長遭驅逐 土耳其總統：荷蘭得付代價
荷蘭逐出一名土耳其部長，並阻撓土耳其外長入境參加有關土國公投的集會活動，土耳其總統艾爾段今天揚言，荷蘭將得「付出代價」。
法新社報導，土耳其意欲派出部長級官員參加海外集會，鼓吹支持4月16日修憲公投，賦予艾爾段（RecepTayyip Erdogan）更大權力。土耳其為此與荷蘭爆發齟齬，兩國緊張情勢升高達前所未見嚴重危機。
憤怒的艾爾段在伊斯坦堡一場典禮說：「荷蘭，如果你們為了15日的選舉，犧牲土耳其和荷蘭間關係，你們將付出代價。」荷蘭15日舉行國會大選。
他砲轟說：「他們將學到什麼叫作外交。」他又說，對發生的事「不能不給交代」。
土耳其家庭部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）赴荷蘭鹿特丹群眾集會發表演說受阻後遭逐出。土耳其官員說，她與隨從遭「無理和苛刻對待」。
土耳其總理尤迪倫（Binali Yildirim）今天發布聲明說，土耳其將以「最嚴厲的方式」報復。
根據路透社，荷蘭駐安卡拉大使館及伊斯坦堡領事館外聚集示威民眾，丟雞蛋和石塊抗議。（譯者：中央社羅苑韶）1060312
(中央社)
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