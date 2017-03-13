日提供指紋資料 助大馬確認金正男遺體
北韓領導人金正恩的異母兄長金正男在吉隆坡遇刺，日本政府把金正男當年企圖非法入境時採得的指紋資料交給大馬，據信南韓也提供指紋資料，大馬在各國協助下得以確認遺體身分。
日本「每日新聞」報導，金正男於2001年5月1日持偽造的多明尼加共和國護照，偕似乎是其妻的女子和小孩等飛抵成田機場打算入境，遭日本入境管理當局扣押。日本當局根據出入國管理法做出強制驅逐處分，金正男等於5月4日搭民航客機飛往北京。當時，日本入境管理當局等，曾取得金正男的指紋等資料。
相關人士指出，關於金正男指紋資料一事，雖然據信南韓政府也把情報當局收集到的資料提供給大馬，但日本政府的指紋資料是合法採集到的，就大馬政府而言，在對外說明時也具備較容易使用的性質。
在北韓方面，平壤當局迄今一再主張，死者是護照姓名為「金哲」（Kim Chol）的罹患心臟疾病外交官，否認死者就是金正男。
大馬警方於本月10日宣布，確認遺體身分就是金正男，據信除了指紋資料以外，可能也設法取得家族的DNA，而得以最終確認身分。1060312
(中央社)
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