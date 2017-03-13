三月雪 紐約等多處危險天氣警告
打算到美國東岸的民眾要注意了，包括紐約、波士頓等多個城市，周一和周二將迎來另一股強烈風暴天氣，不但會下大雪還會刮強風，美國國家氣象局已經發出危險天氣觀察警告。
美國紐約州以及美國東北部的新英格蘭地區，都在這次大風雪天氣的警報範圍，包括紐約、長島、康乃狄克州南部、羅德島南部以及部分麻州地區像是波士頓市等。
美國國家氣象局警告，紐約屆時將普降12-18英吋的大雪，波士頓到周三為止可能累計出現最多16英寸的降雪。長島以及康乃狄克州南部地區更會出現每小時60英里的強風，可能導致美國東北部多處地區斷電並對於出行者造成危險。
大風雪天氣也可能導致航班大亂，不管是進出美國東岸地區或是經由東岸轉機到歐洲的旅客都可能受影響。多家航空公司已經向乘客發出大風雪警告通知，提早讓乘客有心理準備，可能會遭遇航班取消或是改時間的情況。
(中時電子報)
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