衣索比亞垃圾山塌 至少46死數十人失蹤

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非洲衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）市郊一座大型垃圾山崩塌，造成至少46人死亡，數十人至今下落不明。

阿迪斯阿貝巴市發言人說，46名死者大多是婦女及孩童，預計接下來會發現更多遺體。

事發原因目前不明。這座垃圾掩埋場50多年來是阿迪斯阿貝巴的垃圾傾倒地，附近搭建若干臨時住所與混凝土建築。美聯社指出，坍塌當時約有150人在現場。

這座垃圾掩埋場是許多民眾撿拾食物維生，並搜尋可回收物品販售的地點。1060313

(中央社)