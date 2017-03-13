不是可樂 美國最暢銷飲料是…

我要評比

可樂和汽水等碳酸飲料獨霸美國飲料市場銷售第一個局面已經改觀。(圖:陳子巖攝)

2016年瓶裝水首度躍居美國飲料銷售量之冠，這並不包括可直接生飲的自來水。(圖:陳子巖攝)

您知道美國最暢銷的飲料是甚麼嗎？不是可樂也不是汽水，而是瓶裝水。這也是瓶裝水首度超越汽水類飲料，成為美國飲料銷售榜之冠。

包括可樂、汽水等碳酸飲料(soda)長期以來都獨霸美國飲料銷售之冠，不過最新公布的統計顯示，這個情況在2016年首度改觀，去年的飲料銷售數字顯示，瓶裝水取代了汽水類飲料，成為美國人購買最多的飲料。

根據長期追蹤飲料產業的研究與顧問公司「飲料行銷公司」(Beverage Marketing Corp.)表示，去年美國人平均飲用了39.3加侖的瓶裝水，位居銷售第一、平均飲用38.5加侖的碳酸類飲料居第二。

2015年的數據則顯示，美國人平均喝了39加侖的碳酸類飲料以及36.5加侖的瓶裝水。瓶裝水的銷售量明顯增長，躍居飲料之冠。

在這項統計中，瓶裝水的定義也包括有氣泡的瓶裝水，而碳酸飲料則是排除了能量飲料。

另一項飲料業追蹤業者Beverage Digest也預期，今年2017年瓶裝水也將超越汽水類飲料，成為銷售最多的飲料。

這些數據都不包括可以生飲的自來水。

分析認為，這項數據說明了美國人對於健康意識的抬頭，讓消費者逐漸少喝碳酸飲料，改為選擇喝瓶裝水，再加上部分城市開始對含糖飲料徵收汽水稅，也讓各界關注含糖飲料的健康問題。

(中時電子報)