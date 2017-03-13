WBC》經典賽場邊鬥毆 球星責怪大聯盟

效力紅雀隊的波多黎各捕手莫里納。(美聯社資料照)

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經典賽D組預賽12日發生一起鬥毆事件，波多黎各對戰地主墨西哥的比賽，三壘側的觀眾席前爆發肢體衝突，加上全場15000名觀眾的鼓譟，場面不太平靜。波多黎各的球員試圖介入調解，因為打架就發生在球員的家屬區旁邊。

ESPN記者拍攝到的打架畫面。(摘自Marly Rivera推特)

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效力聖路易紅雀隊的波多黎各捕手莫里納(Yadier Molina)非常不滿，他責怪大聯盟沒有做好保全措施，「這個大賽辦得很糟糕，很遺憾你們(MLB)只顧著賺錢，沒有把球員家人的安危放在心上。」該球場位於墨西哥的瓜達拉哈拉市近郊，莫里納指出他們都身處異鄉，家屬們周圍又沒有安全人員，怎能安心打球。

這是波多黎各首屆沒有在預賽擔任地主，球員都是首次在經典賽造訪墨西哥。打架發生時，波多黎各球員都上前關切，不過總教練E.羅瑞格茲喝令他們回去休息區。此事已經引發大聯盟關注，官方以信件回覆《聖路易郵報》，表示打架事件由1名球迷鬧事所引起，安全人員於最短時間內將球員家屬移開，沒有人受傷。

(中時電子報)