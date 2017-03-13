戴資穎全英公開賽封后 台灣第一人

戴資穎以直落2擊敗泰國依瑟儂，勇奪全英羽球公開賽女單冠軍。（本報資料照片／badminton photo提供）

去年底成為台灣第一位羽球女單世界球后，「寶島一姐」戴資穎沒有辜負這項殊榮， 13日在全英公開賽冠軍戰力拚51分鐘，包括第2局堅持到底後來居上，以21比16、22比20氣走泰國「天才少女」依瑟儂，成為在這項被譽為「小世界盃」的頂級賽事，第一位舉起冠軍獎盤的台灣好手。

「非常感謝現場的觀眾還有大家熬夜比賽，跟我零時差的分享喜悅！」小戴賽後開心感謝所有在凌晨看轉播的台灣球迷，「全英是一個歷史悠久的比賽，被稱為小世界盃，大家都非常盡力。我在這裡比賽這麼多天，感覺非常好！」

戴資穎握拳慶祝勝利。（本報資料照片／badminton photo提供）

奪冠的感覺當然是最棒的！小戴贏得4萬5000美元（約新台幣140萬）的冠軍獎金，賽後立刻在現場辦起了簽名會。這是她生涯第6次贏得超級系列賽單站冠軍，除了兩度稱霸年終總決賽，這座全英后冠也是最具分量的一冠。

冠軍滋味甜美，更棒的是過程來自小戴的堅持。難纏的依瑟儂一開賽就奮力纏鬥，小戴以一波5比0的封關猛攻才順利收下首局，第2局依瑟儂加速反攻，更是一開局就以4比1領先，於前段取得11比7的優勢。

不過小戴沒有放棄第2局，即使失分，也要讓依瑟儂付出代價，曾經用前後場調動打得對手坐在地上，望球興嘆，一次全場最多的29拍對抽，也是由小戴得分。讓依瑟儂雖然先出現該局20比18的聽牌機會，卻是滿頭大汗氣喘連連。

小戴前3次追到1分差距，都功虧一簣，不過第4次沒有再讓機會溜走，奮力救回兩個局末點後，雙方氣勢已然逆轉。小戴先靠幸運爬網球輕鬆扣殺得分，最後以一顆短發球讓依瑟儂回球過長出界，握拳歡慶生涯首座全英后冠落袋。

戴資穎過去在全英公開賽最佳成績為3度打入4強，這次不但突破4強障礙，還一舉封后，不但球后寶座愈坐愈穩，也令人更加期待未來她更上層樓，贏得世錦賽乃至於奧運金牌。

(中時電子報)