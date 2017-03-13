《時來運轉》WBC日古再戰 桃太郎仍佔上風

日本隊中田翔對澳洲隊擊出全壘打。(美聯社資料照)

世界棒球經典賽(WBC)複賽E組，3月14日晚間6點30將由古巴再次挑戰地主日本。兩軍在預賽遭遇時，日本隊以11比6獲勝，進入複賽後，古巴輸给以色列已吞一敗，日本戰勝荷蘭搶下一勝，明晚之戰，古巴勢必得全力搶勝，保住晉級四強生機，日本若再傳捷報即可握有二勝在手，前進美國打四強戰的前景將更為看好。

日古二隊預賽交手時，各自出動6名投手，古巴先發恩坦薩（Noelvis Entenza）投1.1局被敲4安失1分退場，接替的耶拉（Yoennis Yera）續投3局，被敲3安失3分，最後承擔敗投。日本隊由石川步(Ayumu Ishikawa)先發登板，主投4局，被敲1安失1分，是該役勝投。日本贏在5局下強攻5分大局後，形成7比1領先奠定勝基。

事實上，日本隊首戰古巴贏在打擊的適時發揮，全場共有14支安打，其中6支是長打的安打，古巴也從日隊6名投手手上敲出11安攻下6分，中心打者戴斯派尼（Alfredo Despaigne）在7局上自則本昂大（Takahiro Norimoto）手中敲出陽春炮後，曾把差距拉近至４比７，但日軍隨即在7局下藉筒香嘉智的二分彈穩住戰局而贏得最後勝利。

古巴隊重砲戴斯派尼。(美聯社資料照)

根據預賽戰況來看，日古再次相逢，極可能又是一場打擊戰，日隊苦戰荷蘭之役動用9名投手，但第二輪賽事，投手用球數調整為80球，再經過一日休息後，除了石川步（49球）、千賀滉大（Kodai Senga 30球）可能不會再上場，投手群的其他人選都可隨時再戰，人員充裕。古巴隊的恩坦薩（74球）、莫伊奈洛（Livan Moinelo 38球）對以色列之役用球數較多，除恩坦薩之外，其他投手也可能視戰況需要再度披掛上陣。

就打擊火力比較，古巴打者以戴斯派尼、沙維德拉（Willian Saavedra）、山托斯（Roel Santos）較具威脅性，日本隊則以長打火力見長，中心打線的中田翔（Sho Nakata）、松田宣浩、筒香嘉智都已有全壘打紀錄，甚至第九棒的捕手小林誠司（Seiji Kobayashi）也能開轟，火力串連能力優於古巴，這也是看好日本能在明天之役再次勝出的主因。

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(中時電子報)