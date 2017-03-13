全英羽球公開賽 戴資穎封后

世界球后戴資穎今天在全英羽球公開賽女單決賽，對決泰國女將蘿特查諾，激戰51分鐘，以21比16、22比20奪冠，成為首位奪下全英冠軍的台灣選手。

蘿特查諾（Ratchanok Intanon）目前位居世界第7，但在去年2016年曾一度高居世界第一，是首位登上世界排名第一的泰國女單選手。

戴資穎和蘿特查諾交手過13次，但以6勝7敗微幅落後，最近一次是在去年底的世界羽球聯盟（BWF）超級系列賽年終賽，當時讓蘿特查諾止步於8強。戴資穎最終二度在年終賽封后。這次交手後，兩人對決成績扳平。

首局兩人一度呈現拉鋸戰，但戴資穎最終以21比16取勝。

蘿特查諾在第2局急起直追，一度以11比7領先，但最終戴資穎仍奪回優勢，再以22比20拿下第2局，沒有給對手翻盤的機會。

全英羽球公開賽男女混雙由中國選手魯愷與黃雅瓊奪冠；男子單打冠軍由里約奧運銀牌得主、大馬羽球一哥李宗偉以絕對優勢拿下；女雙冠軍是韓國選手張藝娜與李紹希；男子雙打冠軍則是印尼組合；再加上來自台灣的女單冠軍戴資穎。

主辦方表示，這是1999年以來，首度有來自5個不同國家的選手站上頒獎台。1060313

(中央社)