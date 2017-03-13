東京「台灣物產館」愛文芒果最熱銷

東京「台灣物產館」的精選商品。圖:張佩芬攝)

經營「台灣物產館」的池榮青果株式會社會長藤田克己。圖：張佩芬］

為使台灣優質農產品深耕於日本市場並開拓廣大的行銷通路，行政院農業委員會與日本池榮青果株式會社合作在東京澀谷設立的台灣物產館，已有11年歷史，該店會長藤田克己指出，館內最熱銷的是芒果，佔到六成，館址明年將移到新宿車站內人潮最多的熱門商圈。

農委會為落實「加強農產品國際行銷方案」，2006年7月以最貼近海外消費者方式，依據「政府採購法」甄選日本池榮青果株式會社負責營運在東京的「台灣物產館」，該店位於東京市澀谷區，店內面積約105平方公尺，全部販售台灣所生產各項生鮮及加工農產品。

日本是台灣農產品第一大出口國，2016年出口至日本農產食品為7.97億美元，產品包括香蕉、鳳梨、芒果、茶葉、毛豆、萵苣(美生菜)、文心蘭、火鶴花及鮪魚、鰻魚、台灣鯛等。

「台灣物產館」經營者池榮青果株式會社在日本創業已歷70年，在日本直營店鋪超過50家。台灣物產館內設有以台灣農產品為食材之小吃專區，提供滷肉飯，湯圓等，讓日本消費者在店內選購時能感受到台灣本土風味。

藤田克己指出，該館一年最高銷售額曾經達到4.3億日圓，去年僅達2.3億，主要是因為去年台灣芒果因天候因素大幅減產，而芒果佔了近六成的銷售額，其次是香蕉與鳳梨。華航東京分公司總經理石炳煌即指出，他都會到該館買芒果送給日本客人。

日本的宮崎有引進台灣愛文芒果，以溫室網袋栽培出漂亮無瑕疵的芒果，而台灣芒果在戶外生長，有天然的香氣，台灣芒果一個4百日圓起跳，宮崎芒果要賣到7、8百日圓，台灣芒果仍有一定市佔率。

另台灣的筊白筍也非常受到日本人喜愛，主要是考來吃；新開放進口的蜜棗，因為外型像蘋果，吃起來像水梨，日本人喜歡沾梅粉吃，由於去年台灣蜜棗收成不是很好，藤田克己怕給日本人第一印象不好，影響日後銷售，去年沒有進口。

藤田克己分析，台灣賣得好的產品在日本不一定賣得好，倒是台灣的黑花生在日本賣得不錯，另外像小籠包或是鳳梨酥等伴手禮市場反應也好，另有些旅日的台灣人，會專程來買沙茶醬等台式調味料。

(工商)