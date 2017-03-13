遠航引進新機作業去年底展開 紓解離島運能不足

對於有媒體報導『遠航急新機審查慢 民航局：飛安不打折』，遠航高階說明，公司去年11月間就向主管機關民航局陳述新機引進計畫，並配合民航局新機引進五階段審查作業，進行航務、機務、空服三大體系相關訓練，並派往原廠受訓，希望能儘早紓解離島運能不足問題。

遠航高階指出，新機隊引進是遠航復飛後營運規模的重大進展，這次規劃引進的首批兩架ATR客機，主要是配合離島航線的市場需求，為因應新機隊的加入，將持續進行人力的擴編，從機務維修人力上，已陸續招募原復興航空ATR機師20餘人及機務工程師近50人，同時規劃在4月招募空服生力軍，新機隊成立後預期將可提升離島整體運能。

依據國際民航組織（ICAO）規範，民航業者引進新機，必須經過五階段審查，確認該新型機具備飛安及適航能力，目前遠航已進入第一階段的申請作業，遠航表示，針對ATR新機引進訂有縝密的工作時程表，將全力配合民航局的審核程序。

由於復興航空退出市場後，離島航線運能不足積怨已久，民眾訂不到機票「一位難求」，連地方首長都感受的壓力，澎湖及連江縣長近期求助中央及民代，無非就是希望能增開往來離島的航班。遠航表示希望民航局能體民所苦，加速新機審查的行政流程，早日解決離島民眾買不到機票的窘況。

據了解，民航局今日就會與遠東航空商討新機審查作業，包括逃生驗證，飛機50小時熟悉飛行，含夜間10小時飛行等各項作業時間表。

(工商)