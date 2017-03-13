《觀點》「零瑕疵」的國民黨黨魁之爭？

海外選票在這次國民黨主席選舉，很可能因為郵寄問題而白忙一場。(圖:陳子巖攝)

即將於兩個月後舉行的國民黨黨魁之爭，國民黨中央早已信誓旦旦的宣稱要辦一場「零瑕疵的選舉」。不過，國民黨中央的這一「善良願望」，恐怕要大打折扣了。

根據「中時電子報」記者所掌握的消息指出，國民黨中央為了辦好這場黨主席選舉，不僅內部召開了多場相關選務會議，並且也邀請了各候選人所派出的代表至黨中央開會，目的就是要聽取各候選人的建議與需求，務期將此次的520黨主席選舉辦得「公平、公開、透明」，以達「零瑕疵」的最終目標。

這一「零瑕疵」的目標，儘管，在台應是沒有太大困難度的，因為，在各候選人陣營的眾目睽睽之下，主辦選務的各級黨部其實是很難有太大的「作手腳」空間。但對海外黨部來說，這一切就很難說了。

首先，除了現任黨主席洪秀柱擁有「主場優勢」之外，其他各候選人，尤其是未曾在中央黨部擔任相關主管職務的韓國瑜和潘維剛等人，很可能連海外黨員在哪裡都不知道了，更遑論要向海外黨員拉票了！這暴露出各個候選人是否皆站在「立足點」的平等問題。

不過，應予指出的是，國民黨中央在選前即針對此一公平性問題早已有所警覺。近月來，在各候選人的要求下，國民黨中央已將海外各級黨部負責人的電子郵件提供給各候選人運用，稍稍的彌補了立足點的不公平問題。

其次，由於海外黨員是採通訊投票方式進行，不像在台黨員必須於5月20日當天前往所屬黨部投票所親自投票，因此，海外黨員的選票不僅受限於航空郵程之曠廢時日，並且黨中央還嚴格規定海外各級黨部禁止以「包裹方式」寄出選票，以防弊端。

就以美國為例，除了用60美元起跳的國際快遞可以在一周內送達，一般航空信件從美國寄至台灣，約需3星期之久，其它他中、南美洲、甚至南非，可能還須更多時日才能寄達台灣。即使是黨中央於4月20日將剛印好的選票當天立即以快遞寄至海外全球各級黨部，隨後再由海外各級黨部分寄給各黨員，然後再由各黨員圈選後寄出。這整個郵程加總在一起，絕對超過一個月以上。

在這一情況下，將很可能會出現「選舉已告結束、而選票仍在空中」的情況。屆時，海外黨員所投出的選票，將很可能是通通作廢、「白忙一場」。國民黨中央立意良善的「零瑕疵」黨主席選舉規劃，最後卻很可能會出現海外選票變成「零結果」的下場！

(中時電子報)