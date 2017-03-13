WBC》經典賽熱血 克魯茲：只有死人才感覺不到

多明尼加克魯茲敲出3分炮，振奮握拳。(美聯社資料照)

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經典賽C組的美國與多明尼加之戰，成功點燃了兩國球迷的激情，馬林魚球場湧進爆滿的37446名觀眾，創下該球場5年來的新高。效力水手隊的多明尼加外野手克魯茲(Nelson Cruz)說：「除非你死了或是快死了，否則你肯定會為這場比賽熱血沸騰。」

多明尼加藉著克魯茲的關鍵3分炮，從0-5落後一路追打到7-5逆轉成功。2009年經典賽只獲得1勝的多明尼加，近兩屆已經取得了10連勝。克魯茲8局下逮中美國投手安卓米勒(Andrew Miller)的一顆滑球，擊球之後他立刻振奮地握拳，他很清楚這一刻發生了什麼事。

美國隊安卓米勒中繼挨轟，吞下敗投。(美聯社資料照)

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克魯茲說：「這種咬中球心的感覺，從少棒時代起就是如此令人血脈賁張，唯有電影與夢境才能完整重現。」

安卓米勒挨轟吞下敗投，他去年勇奪美聯分區冠軍MVP，在世界大賽第7戰卻挨轟失分而未能拯救印地安人隊。不過安卓米勒仍慶幸他參加了這次經典賽，「這種氣氛是我們從未感受過的，與季後賽、世界大賽都完全不同，能參與其中著實令人震撼。」

「我應該要做好我的工作，讓對面的支持者安靜下來，但是我失敗了。」這次他的中繼神話雖然沒有上演，但歷經世界大賽的安卓米勒都能感受到經典賽的熱血，其他大聯盟選手更是如此了，期望這場振奮人心的大戰能吸引更多的好手投入經典賽。

(中時電子報)