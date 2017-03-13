WBC》經典賽熱血 克魯茲：只有死人才感覺不到
經典賽C組的美國與多明尼加之戰，成功點燃了兩國球迷的激情，馬林魚球場湧進爆滿的37446名觀眾，創下該球場5年來的新高。效力水手隊的多明尼加外野手克魯茲(Nelson Cruz)說：「除非你死了或是快死了，否則你肯定會為這場比賽熱血沸騰。」
多明尼加藉著克魯茲的關鍵3分炮，從0-5落後一路追打到7-5逆轉成功。2009年經典賽只獲得1勝的多明尼加，近兩屆已經取得了10連勝。克魯茲8局下逮中美國投手安卓米勒(Andrew Miller)的一顆滑球，擊球之後他立刻振奮地握拳，他很清楚這一刻發生了什麼事。
克魯茲說：「這種咬中球心的感覺，從少棒時代起就是如此令人血脈賁張，唯有電影與夢境才能完整重現。」
安卓米勒挨轟吞下敗投，他去年勇奪美聯分區冠軍MVP，在世界大賽第7戰卻挨轟失分而未能拯救印地安人隊。不過安卓米勒仍慶幸他參加了這次經典賽，「這種氣氛是我們從未感受過的，與季後賽、世界大賽都完全不同，能參與其中著實令人震撼。」
「我應該要做好我的工作，讓對面的支持者安靜下來，但是我失敗了。」這次他的中繼神話雖然沒有上演，但歷經世界大賽的安卓米勒都能感受到經典賽的熱血，其他大聯盟選手更是如此了，期望這場振奮人心的大戰能吸引更多的好手投入經典賽。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。