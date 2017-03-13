費雍再遭爆料 訂製西裝友人買單
因妻子領乾薪醜聞而選情烏雲罩頂的法國保守派總統候選人費雍，再被媒體爆料有一名「友人」為他要價數萬歐元的訂製西裝買單，費雍以反抗的語氣坦承確有其事。
法國週報「星期日報」（du Dimanche）報導，費雍自2012年起收到由法國高級男裝品牌Arnys提供的服飾，價值近4萬8500歐元；費雍的發言人抨擊這篇報導是針對這位候選人而來的負面競選手段之一。
星期日報指出，這筆金額中有3萬5500歐元是現金交易，通常由一名年輕女性交付款項。
該報表示，然而，2月初訂做的兩套西裝是以支票支付，簽名者為一個要求匿名的「慷慨友人」。
星期日報引用支票簽名者所寫的內容為：「我按照費雍的要求付錢，順帶一提，此後我連一丁點感謝都沒收到。」
費雍今晚證實這項報導的內容，他對「迴聲報」（Les Echos）表示：「1名朋友在2月底送我西裝。那又怎麼樣？」
「我發現我的私生活受到各式各樣的嚴格檢視，這是針對我而來的對待。我不知道是誰企圖傷害我。」
費雍的發言人夏泰爾（Luc Chatel）憤怒地回應此一報導，他說：「他們要做到多過分？」1060313
(中央社)
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