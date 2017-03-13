祕魯巴士雨中墜谷 至少15死

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祕魯當局表示，一輛巴士在大雨中掉落中部一處深谷，至少15人因而喪生。

法新社報導，這起意外昨天發生在祕魯中部安卡什（Ancash）地區偏遠的堯亞區（Yauya）。

警方表示，已證實有15人死亡，而車上有22人，因此死者人數恐將增加。

警方說，雨勢及視線不良阻礙搜救工作。1060313

(中央社)