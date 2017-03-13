午前陽光燦爛 午後北台變天
中央氣象局表示，今天上午各地多為多雲到晴的好天氣，溫暖舒適；下半天受鋒面影響，北台灣降雨機率增，深夜氣溫更是直直落。
今天上午天氣還是相當穩定，陽光燦爛，只有東半部地區及北部山區偶有零星降雨。不過，下半天開始有些變化，受到鋒面的影響，北台灣雲量增多，逐漸轉為有短暫陣雨，尤其晚上之後北部及東北部降雨機率相當高，雨勢較為明顯，深夜以後隨著鋒面通過，中部地區及花東也將陸續下雨。
溫度方面，在偏南風吹拂下，白天各地仍舊相當溫暖、舒適，高溫多在攝氏25度以上，中南部及台東甚至上看28到31度；不過，深夜過後大陸冷氣團開始南下，北台灣氣溫將快速下降，再度轉冷。
另外，金門、馬祖及台灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請多注意。
空氣品質預報資訊，中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。