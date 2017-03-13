午前陽光燦爛 午後北台變天

我要評比

中央氣象局表示，今天上午各地多為多雲到晴的好天氣，溫暖舒適；下半天受鋒面影響，北台灣降雨機率增，深夜氣溫更是直直落。

今天上午天氣還是相當穩定，陽光燦爛，只有東半部地區及北部山區偶有零星降雨。不過，下半天開始有些變化，受到鋒面的影響，北台灣雲量增多，逐漸轉為有短暫陣雨，尤其晚上之後北部及東北部降雨機率相當高，雨勢較為明顯，深夜以後隨著鋒面通過，中部地區及花東也將陸續下雨。

溫度方面，在偏南風吹拂下，白天各地仍舊相當溫暖、舒適，高溫多在攝氏25度以上，中南部及台東甚至上看28到31度；不過，深夜過後大陸冷氣團開始南下，北台灣氣溫將快速下降，再度轉冷。

另外，金門、馬祖及台灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返請多注意。

空氣品質預報資訊，中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒，對敏感族群不健康，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060313

(中央社)