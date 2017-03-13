今西半部高溫飆31度 明轉濕冷低溫下探12度
今天（１３日）上午的天氣還是相當穩定，各地大多為多雲到晴、陽光依舊燦爛，但受到鋒面的影響，下半天之後天氣開始有些變化，北台灣雲量增多逐漸轉為有短暫陣雨的天氣；溫度方面，在偏南風吹拂下，白天各地仍舊相當溫暖、舒適，各地高溫都在２５度以上，中南部及台東甚至上看２８到３１度，中午時分走在陽光下仍然很有夏天的感覺，不過提醒北台灣的朋友，深夜過後大陸冷氣團開始南下，氣溫將有如自由落體般快速下降，天氣再度轉冷，請預先做好保暖的工作。
根據中央氣象局資料顯示，今天要注意日夜溫差，白天氣溫溫暖，全台氣溫２５至３１度，但明天(１４日)起，氣溫降幅將達１０度以上，北台灣空曠地區最低氣溫約１２、１３度，降雨明顯屬濕冷天氣；中南部氣溫降到１５至１７度，為多雲天氣，周五（１７日）才回溫至２５度以上。
另外，今天金門、馬祖及臺灣西半部地區易有低雲或局部霧影響能見度，尤其是連江縣，氣象局稍早則發布濃霧特報，交通往返請多注意，有搭機需求也請留意航班資訊；下午起隨著東北風增強，台灣北部及馬祖沿海和空曠地區將有８至９級強陣風，鄰近海域風浪大。
至於空氣品質方面，今天中部、雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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