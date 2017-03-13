WBC》捕手立大功 多明尼加10-3「險勝」哥倫比亞
剛在預賽打敗美國隊，寫下經典賽10連勝的多明尼加，碰上首次參加大賽的哥倫比亞卻差點翻船！若非外野手包提斯塔(Jose Bautista)在9局下直傳本壘的雙殺成功，上屆冠軍多明尼加就要栽在哥倫比亞手上。兩隊以3-3進入延長，打到第11局突破僵局才分出勝負，多明尼加最後仍以10-3大勝，在C組全勝晉級。
哥倫比亞9局下靠著安打與觸身球一路攻佔到三壘，R.羅瑞葛茲在1出局時擊出平飛球，多明尼加左外野手包提斯塔接殺後立傳本壘，這球彈跳1次後成功被接入捕手卡斯提歐(Welington Castillo)的手套，驚險將跑者刺殺在本壘前。哥國球員暴跳如雷地向主審抗議，但是卡斯提歐漂亮的刺殺是不容置疑的。
救下全場最大危機之後，在第11局的突破僵局多明尼加終於回神，捕手卡斯提歐在滿壘時一棒敲回2分，為球隊打下致勝分。接著就是多國火力全開，單局連灌7分。進入11局下半，哥倫比亞已經耗盡元氣，以3上3下結束比賽。
多明尼加此戰多虧捕手卡斯提歐在第9局救下比賽，又多虧他第11局擊出勝利打點，是贏球的頭號英雄。哥倫比亞以弱敵強，能與多明尼加戰到最後一刻，表現亦是可圈可點，哥國總計1勝2敗，該組還剩下1場美國與加拿大的比賽。
(中時電子報)
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