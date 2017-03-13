特斯拉誇口百日解決南澳電力危機 否則免費

特斯拉的巨大貯電設備，稱為動力牆(Powerwall)。(圖/特斯拉公司)

南澳洲最近出現能源危機，該區域的兩個老舊的燃煤電廠停用，使得此處的供電造成不穩，特別是在用電尖峰時期。現在可能出現轉機，特斯拉公司出面伸出援手，他們揚言能夠在100天之內完成1億瓦時的蓄電池，要是超過截止時間，全系統都免費。

大眾機械(Popular Mechanics)報導，南澳的發電廠並不多，主要電力都來自新南威爾斯的輸電網路，一但輸配電系統故障就容易發生停電，使得當地長期都處在供電不穩的的狀況。幾個月前兩座燃煤電廠也不再運作，使得電力缺口更為擴大。特斯拉能源部門負責人林登· 李夫（ Lyndon Rive）聲稱，他可以在短短100天內解決此處的電力問題。他的解決方法是使建立1億到-3億瓦時的巨大充電電池，可以在短期和中期內平衡區域內的電源調配問題。此處有不少風力與太陽能發電，它們可以在供電需求低時充電，並在尖峰期間釋放電力，以確保停電不致於太頻繁。特斯拉先前有相關的經驗，在90天內為加州安裝一座8億瓦時的充電電池。

這套系統得到澳洲億萬富翁邁可·卡農-布雷克斯(Michael Cannon-Brookes)的資助，他詢問馬斯克建立充電電池以解決用電危機是否可行。馬斯克的回答是肯定的，後來補充說該項目的費用總共約2500萬美元，並且誇下海口，要是一百天內沒有完成，將一切免費。

南澳洲曾在2016年被巨大暴風兩侵襲，輸電網路受損嚴重，導致全州大停電。(圖/澳洲abc電視)

澳洲是出產煤礦與鈾礦的重鎮，不過全國並沒有任何核電廠，主要的基載電力全部都來自燃煤發電。近年環保聲浪高漲，多數的政治人物都宣稱要以綠能來取代燃煤發電，使得澳洲的基載發電比例愈來愈低。許多能源專家就警告澳洲過於忽視基載電力不足，長此以往必會發生電力危機。2016年，南澳發生50年來罕見暴風雨的侵襲，破壞了來自新南威爾斯的輸配電路，使得南澳出現全州大停電的情況。

如果特斯拉的1億瓦時電池確實成功，將對南澳的能源電網提供重要幫助，不過熱浪正在南澳肆虐，即使按馬斯克的時間表，也要百日後才會完成，仍顯得有點緩不濟急。

(中時電子報)