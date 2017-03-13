兩岸情勢緊張 根源在蔡英文

總統蔡英文。（圖／中時資料照）

兩岸關係在蔡政府執政以來局勢急轉直下，而在日前總統蔡英文出席大陸台商春節聯誼活動時曾表示，「要以新的思維及做法，擘劃兩岸互動新模式」，預示在今年下半年蔡政府可能提出新的想案政策宣示，令各界拭目以待，但近期兩岸關係分為不僅沒有改善跡象，反有日趨複雜嚴峻之勢，原因究竟為何？

根據中評社分析，近期兩岸關係趨緊，根源在台灣，因為大陸的對台政策沒有任何變化，反而是一再重申一貫以來的對台方針，政策不變。至於為何是台灣方面的原因，有多個方面，一是既有蔡政府的原因，二有民進黨和獨派人士的因素。其中，蔡政府官員以公開或匿名的方式惡意攻擊大陸的對台灣政策和政策執行者，蔡政府和獨派人士挑起「去蔣」、「一中承諾書」等等，不斷以不同程度的惡化兩岸關係氛圍，而這些言行，可能增加未來改善兩岸關係的困難度。

報導導指出，因此，如果蔡政府不在兩岸關係性質上有新的表述或宣示，不承認兩岸同屬一中的事實，兩岸僵局不但會繼續下去，還會更趨複雜嚴峻，可能出現更多的問題。

(中時電子報)