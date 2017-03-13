WBC》輕取義大利 波多黎各全勝晉級
在C組一連串激戰之後，D組的全勝隊伍也跟著出爐，上屆亞軍波多黎各13日輕鬆打敗義大利，以3戰全勝晉級。D組的另一個席位要看委內瑞拉與墨西哥預賽最終戰的結果才能確定，1勝2敗的義大利仍保有晉級希望。
前兩戰累計狂攻20分的義大利，開賽首局就轟出2分炮，第2局又補上1記陽春炮，但是在2局下就被對手以3-3追平，此後義大利再也沒有進帳分數。而且除了兩支全壘打以外，義大利全場居然只有1支安打，與前兩戰相比宛如洩了氣的皮球。
波多黎各此戰依舊談笑用兵，全場猛敲13安，並且只動用了3名投手。合計3戰攻下29分，每戰都贏對手5分以上，實力顯得深不可測。前屆波多黎各奮勇淘汰美國和日本，卻兩度敗於多明尼加之手，這次頗有捲土重來之氣勢。
多明尼加、以色列、日本亦是3戰全勝晉級，這是經典賽首次每組預賽都有全勝晉級的隊伍，也讓接下來硬碰硬的列強之爭顯得更加精采。日本與以色列在複賽同組，波多黎各在複賽將對上多明尼加。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。