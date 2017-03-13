WBC》輕取義大利 波多黎各全勝晉級

波多黎各先發投手貝利歐斯。(美聯社)

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在C組一連串激戰之後，D組的全勝隊伍也跟著出爐，上屆亞軍波多黎各13日輕鬆打敗義大利，以3戰全勝晉級。D組的另一個席位要看委內瑞拉與墨西哥預賽最終戰的結果才能確定，1勝2敗的義大利仍保有晉級希望。

前兩戰累計狂攻20分的義大利，開賽首局就轟出2分炮，第2局又補上1記陽春炮，但是在2局下就被對手以3-3追平，此後義大利再也沒有進帳分數。而且除了兩支全壘打以外，義大利全場居然只有1支安打，與前兩戰相比宛如洩了氣的皮球。

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波多黎各此戰依舊談笑用兵，全場猛敲13安，並且只動用了3名投手。合計3戰攻下29分，每戰都贏對手5分以上，實力顯得深不可測。前屆波多黎各奮勇淘汰美國和日本，卻兩度敗於多明尼加之手，這次頗有捲土重來之氣勢。

多明尼加、以色列、日本亦是3戰全勝晉級，這是經典賽首次每組預賽都有全勝晉級的隊伍，也讓接下來硬碰硬的列強之爭顯得更加精采。日本與以色列在複賽同組，波多黎各在複賽將對上多明尼加。

(中時電子報)