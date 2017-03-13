林書豪傷後紐約首亮相 籃網又愛又怕

美國職籃NBA布魯克林籃網今晚主場迎戰尼克，是林書豪傷後第1次在紐約先發亮相。過去幾場豪小子上場時間已進步到27分鐘，今晚是否打滿30分鐘，籃網既期待又怕受傷害。

喜愛辮子頭的林書豪昨天也在臉書粉絲團PO上4種髮型樣式，還要網友幫他決定今晚以何種髮型迎戰老東家尼克，結果豪小子選擇與之前頗為類似的「玉米辮子頭」。

紐約今天天氣酷寒，但依舊吸引大批球迷觀戰「紐約內戰」。林書豪自從明星賽之後傷後復出，上場時間從15分鐘一直持續增加到過去幾場的27分鐘，協助提升球團不少士氣。

籃網在東區戰績依舊墊底，但球評認為，林書豪歸隊後，對球隊不管士氣、團隊默契或進攻等各方面都有很大的幫助，對球隊是正數。儘管狀況良好的林書豪上場時間已有機會回到傷前的30分鐘水準，但尼克對這種「追分」，態度頗為謹慎，既希望他多打一些協助球隊，但又怕發生之前再度受傷的令人氣餒情形，可謂兩難。1060313

(中央社)