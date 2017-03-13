美退TPP 智利邀中加韓或另起爐灶

美國退出辛苦建立的跨太平洋夥伴協定（TPP）後，恐由中國收割成果。TPP成員國之一的智利本週將邀請中國、南韓與其成員國代表開會，商討下階段全球貿易規則的發展方向。

這是美國總統川普宣布美國退出TPP以來、其他成員國首度召開會議，商討究竟全球貿易的發展將走向何方。一如眾多支持貿易全球化的經濟學者預期，中國果然順勢填補美國撤出後留下的空缺，首度參與有關TPP的會議，形成「美國不玩、換中國來」的情況，格外引人注意。

智利外交部國際經濟司總司長納薩爾（Paulina Nazal）日前接受路透社訪問時談到中國這次與會，她透露，感受到中國想要成為領袖與標竿，「過去從未有過」。

她指出，這次會議主要目標是要確認，近年來眾多國家相信開放與成長的策略是否是正確的？是否有其他議題需要納入？以及是否需要執行貿易開放的補充政策？

納薩爾說，要談後TPP時代區域經貿發展路線圖的可能面貌仍「言之過早」，這次會議是開放的，是關於未來發展走向的第一次會議。

但她指出，可能選項包括在現有協議基礎上，像是拉丁美洲四國「太平洋聯盟」（包括智利、哥倫比亞、墨西哥和秘魯）或是區域全面經濟夥伴協定（RCEP），建立新協議。

她說，包括澳洲，紐西蘭及加拿大已表達有興趣以作為一個集團，聯合參與加入太平洋聯盟的談判；還有其他國家對RCEP較偏好。

沒有美國後的TPP，能否以11國的方式繼續存在，或是朝降低標準的目標重新談判，現在仍不明朗，但可以肯定的是，美國的經貿戰略布局從多邊轉向雙邊，但中國在多邊貿易架構中不會缺席，這也是一些美國前官員最憂慮的。

前美國駐中國大使包可士（Max Baucus）日前接受CNBC訪問疾呼，美國應讓TPP起死回生，對美國而言，這是最重要的地緣政治協議，否則，中國將以RCEP取而代之。

包可士是前總統歐巴馬時代的美國駐中大使，歐巴馬政府的論述認為，RCEP是低標準協議，不能最好的保護美國勞工權益與環境。

他更建議，美國要重新找回TPP，「重新包裝、做些改變，或改稱『川普太平洋夥伴協定』（Trump PP）都好」，他說，無論如何，美國都得向亞洲國家、尤其是東南亞及日本展現仍堅定參與區域與解決區域問題的決心。1060313

(中央社)