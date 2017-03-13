全英羽球賽 戴資穎周天成改寫台灣紀錄

世界球后戴資穎今天奪下全英羽球公開賽女單冠軍。台灣羽球一哥周天成雖止步四強，但分別改寫台灣選手在全英羽球公開賽的最佳紀錄。

女單決賽安排在全英羽球公開賽最後一天壓軸登場。

戴資穎與排名世界第7的泰國女將蘿特查諾（Ratchanok Intanon）激戰51分鐘，最終以21比16、22比20奪冠，成為首位奪下全英冠軍的台灣選手。

首局兩人一度呈現拉鋸戰，但戴資穎最終以21比16取勝。

蘿特查諾在第2局急起直追，一度以11比7領先，但最終戴資穎仍奪回優勢，再以22比20拿下第2局，沒有給對手翻盤的機會。

戴資穎曾多次參加全英羽球公開賽，但先前均止步四強，這次是頭一次闖進決賽，就拿下冠軍。

她賽後受訪表示，「已經來這裡好幾年了。很開心今年可以在這麼多人的加油聲之下拿下冠軍，真的覺得非常開心。」

中華民國駐英代表林永樂在比賽期間派員替台灣選手加油打氣，也恭賀戴資穎、周天成拿下好成績。1060313

(中央社)