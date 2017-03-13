棒球經典賽 衛冕軍多明尼加前進第2輪

在美國職棒大聯盟（MLB）巴爾的摩金鶯隊擔任捕手的卡斯蒂約，今天在世界棒球經典賽第11局打回超前分，幫助尋求衛冕的多明尼加以10-3擊敗哥倫比亞，晉級第2輪賽事。

這場比賽9局結束雙方以3-3平手，不過保持不敗之身的多明尼加在第11局灌進7分，在C組預賽取得3戰全勝，挺進將於14日在聖地牙哥開打的第2輪比賽。1勝2敗的哥倫比亞則必須期望加拿大稍後打敗美國，才有晉級的機會。

按照經典賽規則，第11局起進攻球隊可先有兩名跑者站上一、二壘，多明尼加充分掌握此一優勢，卡斯蒂約（Wellington Castillo）11局上揮出中左外野方向平飛一壘安打，打回2分打點，讓多明尼加從此取得領先；接著塞固拉（Jean Segura）敲出3分打點的二壘打，並藉由哥倫比亞三壘手的失誤再下一城。

桑塔納（Carlos Santana）再以一支一壘打添得1分，就此奠定勝基。

11局下哥倫比亞得分掛蛋，終場就以3-10落敗。

這場勝利到手後，多明尼加在經典賽已締造11連勝的佳績。1060313

(中央社)